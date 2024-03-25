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В Хабаровске встретили святыню из Греции

В Хабаровске встретили святыню из Греции

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Хабаровске была встречена святыня из Греции. По данным Хабаровской епархии, ковчег с частицей святых мощей благоверной царицы Феодоры Греческой был доставлен в краевую столицу 23 марта 2024 года, накануне праздника Торжества Православия.

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