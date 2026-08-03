В Ивановской области произошло ДТП с погибшими

3 августа в 09-37 в Южском районе на 17-ом километре автомобильной дороги «Южа-Талицы-Мугреевский» 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Дэо Нексия», не имея водительского удостоверения, не выбрав безопасный скоростной режим и не справившись с управлением допустила съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.