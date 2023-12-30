UKMTO при ВМС Британии заявило о хлопке со вспышкой на судне у берегов Йемена

Неподалёку от портового города Ходейда в Йемене на судне был зафиксирован хлопок и вспышка. Информацией об этом поделилось Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Соединенного Королевства.
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