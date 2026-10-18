Выносим из комментариев ответ красножопому, фапающему на Чичичипи.Вы пышаетесь достижениями СССР, сравнивая их с уровнем 1913-го года, упуская из виду, что если бы не революция 1917-го, то те же достижения СССР были бы достигнуты в РИ гораздо раньше, а населения было бы кратно больше.