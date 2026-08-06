Почему порядок нанесения косметики решает всё: моя пересборка ухода от легкого к плотному

Помню свой шок, когда я осознала, что годами буквально выбрасывала деньги на ветер. Дорогие баночки с сыворотками, кремами и эссенциями стояли на полочке, манили обещаниями сияния и гладкости, но эффект был, мягко говоря, средним.
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