Чемпионат Испании. «Хетафе» против «Вальядолида», «Барселона» сыграет с «Сельтой» в субботу, «Реал» с «Леганесом» – в воскресенье

В субботу «Атлетико» примет «Алавес», «Барселона» сыграет с «Сельтой» на выезде. В воскресенье «Реал» проведет гостевой матч с «Леганесом», а завершится тур матчем «Атлетика» и «Сосьедада» Арсена Захаряна.