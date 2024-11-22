Чемпионат Испании. «Хетафе» против «Вальядолида», «Барселона» сыграет с «Сельтой» в субботу, «Реал» с «Леганесом» – в воскресенье

В субботу «Атлетико» примет «Алавес», «Барселона» сыграет с «Сельтой» на выезде. В воскресенье «Реал» проведет гостевой матч с «Леганесом», а завершится тур матчем «Атлетика» и «Сосьедада» Арсена Захаряна.
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