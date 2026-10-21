“The American Israel Public Affairs Committee, better known as AIPAC, plans to stop endorsing candidates, making direct PAC contributions and earmarking contributions to candidates,” CNBC reports.
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