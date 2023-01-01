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Татьяна Тарасова: «Мы справляемся с санкциями. Но это не значит, что всю оставшуюся жизнь мы должны не участвовать в международных соревнованиях»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) справляется с санкциями в отношении российских спортсменов со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

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