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Спички - не игрушка

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Ажиотаж вокруг хвалёных украинских редкозёмов оказался полной профанацией

Ажиотаж вокруг хвалёных украинских редкозёмов оказался полной профанацией

Политнавигатор Редкоземельные металлы, которыми Зеленский пытается купить себе власть на Украине и сохранить помощь США, не представляют коммерческого интереса – их либо сложно добыть, либо нужно дополнительно обогащать.

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Комментарии
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Скиф Туран
Не было никогда Украины, нет, и уже никогда не будет. Украина - коммунистический фейк. Теперь, эта территория Европы, станет территорией России или сырьевым придатком США и Германии, сельскохозяйственными угодьями для Франции или колонией для Англии. Выбирайте, что вам больше нравится, правда спрашивать вашего мнения, никто не будет. Туземцев, пардон, вильных украинцев, вывезут в Африку и Палестину,  много не заселённых земель, будете щеголять там в вышиванках. Вот вам кружевные трусики со свободой! Идиоты орали: «УКРАИНА ЦЕ ЕВРОПА» где эти придурки сейчас?
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17 час.
bianka Белая
Никогда Украина не славилась богатыми месторождениями, кроме железной руды и угля. И те в Новороссии. Так и не поняла, рядом с каким  населенным пунктом под названием Шевченко литий добывают? Вроде бы тоже Донбасс? А основное богатство Украины- это черноземы. Плюс благоприятный климат для сельского хозяйства. Поэтому в советское время на территории УССР не горнодобывающую промышленность развивали, а машиностроение
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14 час.
Геннадий Хрипунов
А нарко-гомик  ,то, голый .
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12 час.
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