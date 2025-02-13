Скиф Туран

Не было никогда Украины, нет, и уже никогда не будет. Украина - коммунистический фейк. Теперь, эта территория Европы, станет территорией России или сырьевым придатком США и Германии, сельскохозяйственными угодьями для Франции или колонией для Англии. Выбирайте, что вам больше нравится, правда спрашивать вашего мнения, никто не будет. Туземцев, пардон, вильных украинцев, вывезут в Африку и Палестину, много не заселённых земель, будете щеголять там в вышиванках. Вот вам кружевные трусики со свободой! Идиоты орали: «УКРАИНА ЦЕ ЕВРОПА» где эти придурки сейчас?