Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 4 августа сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 4 августа сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.
Свежие комментарии