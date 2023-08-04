ИЗВЕСТИЯ iz

6 731 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Денис Замилов
    О да пиндосы принесут им демократиюВ Кремле прокомме...
  • Anlrey Boracow
    Реальный пацан, пошел в ОТКАЗ, молодец! Теперь, если его посадят то он типа авторитета будет на зоне. А что, практиче...Трамп не признал ...
  • Денис Замилов
    Про японцев говорить нечего их нация давно и неизлечимо больна и говорить что гибли простые люди не надо ведь просвещ...В посольстве РФ з...

«Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО «Град» на купянском направлении

«Ланцет» уничтожил украинскую РСЗО «Град» на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 4 августа сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх