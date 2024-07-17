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Госсобрание Башкирии апробировал новый формат работы с территориями в Зауралье

Госсобрание Башкирии апробировал новый формат работы с территориями в Зауралье

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев находится в рабочей поездке по Зауралью. В течение двух дней он посещает объекты социальной сферы, встречается с руководством районов – Абзелиловский, Баймакский, Хайбуллинский, Сибай.

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