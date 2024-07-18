Пятна на рассаде: почему на листьях огурцов появляются пятна Юлия ЧелкановаПятнистая рассада огурцов может стать серьезной проблемой для садоводов, она не только портит внешний вид, но и угрожает росту и развитию растений.
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