Один в русском поле экспериментов: трагедия Петра Столыпина в спектакле Нового Театра

Спектакль Нового Театра «Столыпин. У премьер-министра мало друзей», поставленный Эдуардом Бояковым и Валентином Клементьевым по одноименной пьесе писателя и историка Святослава Рыбаса, – рассказ о человеке, который почти в одиночку пытался развернуть огромную страну в сторону лучшей жизни – и проиграл, а вместе с ним, как оказалось, проиграла и вся Россия.