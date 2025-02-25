Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Своей территорией украинцы расчитаются за вагоны!МВД будет искать ...
  • Ольга Горбунова
    Трус и предатель!Вучич объяснил по...
  • анатолий панов
    Хохол и долг понятия несовместимы.Зеленский отказал...

Один в русском поле экспериментов: трагедия Петра Столыпина в спектакле Нового Театра

Один в русском поле экспериментов: трагедия Петра Столыпина в спектакле Нового Театра

Спектакль Нового Театра «Столыпин. У премьер-министра мало друзей», поставленный Эдуардом Бояковым и Валентином Клементьевым по одноименной пьесе писателя и историка Святослава Рыбаса, – рассказ о человеке, который почти в одиночку пытался развернуть огромную страну в сторону лучшей жизни – и проиграл, а вместе с ним, как оказалось, проиграла и вся Россия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх