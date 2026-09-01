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Царьград

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Кир Стармер покидает парламент для работы над международными вопросами

Кир Стармер покидает парламент для работы над международными вопросами

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер уходит с поста депутата от округа Холборн и Сент-Панкрас, чтобы сосредоточиться на международных делах, таких как оборона и торговля.

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