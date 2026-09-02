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Из-за атак ВСУ растут мировые цены на топливо – Бессент

Из-за атак ВСУ растут мировые цены на топливо – Бессент

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что из-за ударов Вооруженных сил Украины по объектам российской энергоинфраструктуры мировые цены на топливо увеличиваются.

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