Камчатская команда "Кванториум-Камчатка" успешно выступила на международном конкурсе беспилотной авиации "Архипелаг-2024"

На прошедшем в Южно-Сахалинске проектно-образовательном интенсив "Архипелаг-2024", посвященном ключевым направлениям развития беспилотной авиации, команда "Кванториум-Камчатка" представила уникальный проект учебного комплекта "Крыло вертикального взлета и посадки".
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