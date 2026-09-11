Российский облачный рынок замедлился втрое

Выручка российских компаний, предоставляющих облачные услуги, в первом полугодии 2026 года выросла всего на 13,6%, до 123 млрд рублей, следует из исследования iKS-Consulting, с которым ознакомились «Ведомости».
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