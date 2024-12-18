Отставной подполковник Вооружённых сил США Дэниел Дэвис, выступая на YouTube-канале, высказал мнение, что действия США, направленные на расширение НАТО и провокацию конфликта между Россией и Украиной, представляют угрозу для национальной безопасности России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии