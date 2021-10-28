Мировое обозрение

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Эксперты заявили о снижении в России доли граждан, готовых в октябре оформить кредит

Эксперты заявили о снижении в России доли граждан, готовых в октябре оформить кредит

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Только 35% россиян изъявили желание оформить кредит в октябре, в сентябре этот показатель составлял 50%, выяснили эксперты финансового маркетплейса "Юником24" по итогам проведенного опроса.

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