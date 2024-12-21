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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Амкала» Панов о матче сборных России и Медиалиги: «11 голов мы бы не пропустили. Профессиональным игрокам сложно на нас настраиваться. Игра с «Динамо» это показала»

«Для медиафутбола это будет круто. Я понимаю, что профессиональным игрокам сложно настраиваться на Медиалигу.

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