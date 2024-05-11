Второй сезон “Сёгуна” может состояться, поскольку Хироюки Санада закрывает сделку по возвращениюFX потратила годы на разработку адаптации “Сёгуна” Джеймса Клавелла, которая считается самым дорогим шоу по сценарию, когда-либо созданным студией, но все это окупилось восторженными отзывами и впечатляюще большой аудиторией.