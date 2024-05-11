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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Второй сезон “Сёгуна” может состояться, поскольку Хироюки Санада закрывает ...

Второй сезон “Сёгуна” может состояться, поскольку Хироюки Санада закрывает ...

Второй сезон “Сёгуна” может состояться, поскольку Хироюки Санада закрывает сделку по возвращениюFX потратила годы на разработку адаптации “Сёгуна” Джеймса Клавелла, которая считается самым дорогим шоу по сценарию, когда-либо созданным студией, но все это окупилось восторженными отзывами и впечатляюще большой аудиторией.

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