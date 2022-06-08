Учения корабельных поисково-ударных групп Балтийского флота по обнаружению подводной лодки условного противника

Учения корабельных поисково-ударных групп Балтийского флота по обнаружению подводной лодки условного противника

Особое внимание уделено действиям противолодочных расчетов при поиске, обнаружении и слежении за подводной лодкой, а также взаимодействию с противолодочной авиацией в районе предполагаемого нахождения подводной лодки.

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