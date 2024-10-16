БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

На днях с целью профилактики к ребятам в гости традиционно в осенний период пришел инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Евгений Товстик, который рассказал о ´помощниках´ в чрезвычайных ситуациях, о которых нужно знать - это эвакуационные знаки, первичные средства пожаротушения, автономные пожарные извеща .
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