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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

На днях с целью профилактики к ребятам в гости традиционно в осенний период пришел инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Евгений Товстик, который рассказал о ´помощниках´ в чрезвычайных ситуациях, о которых нужно знать - это эвакуационные знаки, первичные средства пожаротушения, автономные пожарные извеща .

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