Тренер «Орла» обвинил судейство после поражения от «Шумбрата»

Главный тренер ФК «Орёл» после вчерашнего домашнего поражения от саранского «Шумбрата» посетовал на спорное судейство, психологический груз и немилость Фортуны.
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