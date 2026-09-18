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Орловские новости

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Тренер «Орла» обвинил судейство после поражения от «Шумбрата»

Тренер «Орла» обвинил судейство после поражения от «Шумбрата»

Главный тренер ФК «Орёл» после вчерашнего домашнего поражения от саранского «Шумбрата» посетовал на спорное судейство, психологический груз и немилость Фортуны.

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