Первый пошел: Россия рискует потерять сразу четыре исправных Ан-124 «Руслан»

Ан-124-100 с бортовым RA-82078. Скоро перейдет украинцам. Источник: airwaysmag.com Канадский стыд 27 февраля 2022 года в канадском аэропорту города Торонто Пирсон приземлился транспортный Ан-124 «Руслан» с большой партией ковид-тестов из Китая.