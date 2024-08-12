Продажи Nissan и Infiniti в Китае сильно упали

Nissan Motor Company объявила результаты своей деятельности в Китае за июль 2024 года. Продажи легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей составили 47 102 единицы (включая бренды Nissan, Venucia и Infiniti).
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