Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Савченко

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Олега Савченко на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу.
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