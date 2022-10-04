Совет Федерации поддержал включение новых регионов в состав России

Сегодня верхняя палата российского парламента ратифицировала договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, где на прошлой неделе завершились референдумы в поддержку такого решения.
Сегодня верхняя палата российского парламента ратифицировала договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, где на прошлой неделе завершились референдумы в поддержку такого решения.
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