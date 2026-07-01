Из Казани в зону СВО направили гумпомощь

Казань отправила в зону специальной военной операции 96-ю гуманитарную партию. Часть груза предназначена для бойцов на передовой, другая будет направлена на восстановление объектов инфраструктуры в подшефном городе Лисичанске.
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