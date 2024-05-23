Карасев назначен на матч «Краснодар» – «Динамо», Кукуян будет отвечать за ВАР. Мешков обслужит игру «Зенита» и «Ростова»

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Все матчи тура пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени. «Балтика» – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.