Поздравление Председателя СК России с наступающим Новым годом и праздником Рождества Христова

Уважаемые товарищи, коллеги, дорогие ветераны следствия и Великой Отечественной войны, курсанты и кадеты!От всей души поздравляю вас с наступающим 2025 годом и праздником Рождества Христова!Уходящий год стал временем значимых достижений и новых вызовов для каждого из нас и для страны в целом.