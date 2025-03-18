В НХЛ поддержали предложение Путина провести хоккейные матчи с игроками КХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не знает подробностей о договорённости президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа организовать хоккейные матчи между игроками, выступающих в НХЛ и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).