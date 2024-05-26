Russell 2000 Looks Almost Ready For a Change In Trend E-mini Russell 2000 Index Futures CME_MINI_DL:RTY1! KlejdiCuni Russell 2000 Looks Almost Ready For a Change In Trend Price looks ready to complete the Head & Shoulders pattern.
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