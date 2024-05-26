TradingView
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TradingView

5 подписчиков

Russell 2000 Looks Almost Ready For a Change In Trend

Russell 2000 Looks Almost Ready For a Change In Trend

Russell 2000 Looks Almost Ready For a Change In Trend E-mini Russell 2000 Index Futures CME_MINI_DL:RTY1! KlejdiCuni Russell 2000 Looks Almost Ready For a Change In Trend Price looks ready to complete the Head & Shoulders pattern.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх