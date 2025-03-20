ВСУ отправляют ДРГ из «добровольцев», чтобы с их помощью попытаться вывести из окружения иностранных наемников, которые в составе ВСУ вторглись в Курскую область, за это участникам ДРГ обещают якобы вид на жительство в США, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Иностранные наемники попали в настоящую ловушку. Запад придумал способ их спасти
Комментарии
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Александр Терехов
Трампушка - балобол!! Заткни пасть насчет "пожалеть окруженцев". Явились без приглашения, навалили кучи дерьма а теперь ублюдков надо пожалеть?
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19 час.
Стефан Михайлов Гърбузанов
Где Солнцепек ,ФАБ 3000,5000...? Где бомбовой ковёр..? ,Крышка всех ,как положено!
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19 час.
Yvan
Где "Орешник"? Если это оружие способно превратить военный объект не только в мелкий щебень, но и в песок, почему авиабаза в Староконстантинове ещё существует? До сих пор.
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10 час.
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