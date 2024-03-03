Посол Болгарии - о том, как преобразуется Тараклийский  университет

Тараклийский государственный университет имени Григория Цамблака преобразуется в филиал Русенского университета Болгарии имени Ангела Кынчева с целью создания там привлекательного образовательного центра для молодежи не только Тараклийского региона, но и всей Молдовы.
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