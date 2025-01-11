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ЧТО ЭТО БЫЛО, ЧТО ВЫЗВАЛО ЦУНАМИ ВОЗМУЩЕНИЯ НА УКРАИНСКИХ КАНАЛАХ?

ЧТО ЭТО БЫЛО, ЧТО ВЫЗВАЛО ЦУНАМИ ВОЗМУЩЕНИЯ НА УКРАИНСКИХ КАНАЛАХ?

Представьте себе: Киев, компания модных весёлых молодых парней. Сначала они курят прямо посередине проезжей части, шутя на камеру, что машины стоят из-за них.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Это так Петров с Башировым отмечают начало работы в Киеве, только и всего. Выпили лишнего, громко музыку послушали, что из за этого шумиху то поднимать!
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4 час.

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