Умеров передал Мединскому проект меморандума Украины о прекращении огня

Об этом глава ведомства написал в своем Telegram-канале. Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров сообщил, что проект меморандума, касающийся возможного урегулирования вооружённого конфликта, был передан помощнику президента России Владимиру Мединскому.
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