Сделайте к такой капусте салат из спелых помидоров с красным луком и оливковым маслом. Для приготовления 4 порций нужно: 1 крупный кочан цветной капусты 400 г маскарпоне 4 зубчика чеснока 4 веточки петрушки 1 большой лимон 50 г топленого масла 40 мл оливкового масла соль, свежемолотый черный перец лимон для подачи Разогрейте духовку до 180 […]