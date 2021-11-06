Путин "oтцепил" Лукашенко от cовместной поездки в Крым. Что бы это значило?

Темы дняПолитикаПутин "oтцепил" Лукашенко от cовместной поездки в Крым. Что бы это значило? автор - Авторские зарисовки Лукашенко пожаловался, что Путин поехал в Крым без него.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветланаИ не друг и не враг, а так...Владимир ЛомакинЗаранее согласованные закулисные игры. И топлива на Украину Россия поставляет больше, чем Белоруссия. Но в отличие от Белоруссии, Россия поставляет не только обезличенное топливо, которым заправляют не только танки, но и трактора и грузрвики, а непосредственно товары военного предназначения, такие как запчасти для истребителей, и прочее.СветланаКиеву или Донбассу ???Анатолий СубботаМы их не поймем у них свои игры Лукашенко боится за власть как бы не выперли на отдых в Россию один уже отдыхаеттГалина ЕмельяноваЛукаша не перехитрить и на честь его нельзя полагаться.Александр КлюяновНа двух стульях усидеть трудно. Лукашенко оказался хитрее. Между двух он вставил третий.Геннадий ИсаковЗдесь много непонятного. Непонятно, почему Путин до сих пор не признаёт независимость донецких республик и не вводит туда войска, как поступил, например, с Абхазией? Почему не даёт этим республикам средства уничтожения стреляющих по ним огневым точкам? Непонятно отношение Путина к гражданам Украины, то сочувствует им и желает оказать им помощь и продаёт уголь, газ, а то ругает Лукашенко за то же самое.Светлана((( Непонятно, почему Путин до сих пор не признаёт независимость донецких республик и не вводит туда войска, как поступил, например, с Абхазией? ))) --- Вы готовы к третьей мировой ??? Да и украинцев тоже жалко... Всё впереди, да и проблема есть ДНР и ЛНР до сих пор власть поделить не могут между собой.Александр КлюяновСуть человека высвечивается в отточенных и звонких фразах, сказанных им публично: "Мы русских не бросаем!" (2014 г.), "Если драка неизбежна, то бей первым!" (время питерских дворов). Для "высвечивания" требуется время, иногда годы и годы...Галина ЕмельяноваНаверное "драка" преждевременна?ВалентинаКогда мы готовы были признать эти республики, они решили самоопределяться. Крымчане ведь к ним ездили с предложением вместе проситься в состав России, но они решили выйти в самостоятельное плавание. Тогда в 14-м это можно было все одним махом решить, а буквально через несколько недель время было упущено. Вот и получается, что сейчас без серъезных политических проблем и может даже без военных нам не обойтись. Они там на западе с Крымом решить не могут никак- то ли проглотить, то ли подавиться. С Абхазией была несколько иная ситуация. Тогда галстукоед, который сейчас "голодает" за решеткой, сдуру помог этот вопрос решить быстро и без проблем.Серж ПрологовДа что тут "непонятного"? Путин мог "взять с собой в Крым" какое-нибудь нейтральное физическое лицо. ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ т.ск. А после подписания "документов по интеграции"... извини в стране может быть ТОЛЬКО ОДИН Президент.Серж ПрологовА как у него хохлы будут "продовольствие", соляру для танков и керосин для аэропланов, а теперь вот еще и электроэнергию, покупать?Геннадий ИсаковА Вы готовы к третьей мировой, когда НАТО окружает Россию ракетами, потому что Россия позволяет на себя плевать и на всех русских.ММарияПричина та же, почему не каждого возьмёшь с собой в разведку. Кого не берут? Кому не доверяешь на 100%. Путин человек, который действует только наверняка, когда человеку можно доверять на 100%.Светлана+++++++++++++++++++++++++ !!!ААлексейПочему не взял? Умному достаточно.Дмитрий Марченколука - шкураГалина ЕмельяноваВедь "умудряется" двурушничать и ничего за это ему нет.WWaleryЕму нужны деньги! Электроэнергия стоит денег! Появилась возможность заработать - что тут не так? Да и для России эти движения А. Лукашенко ничего не значат, ли надо демонстрировать нечто в ущерб экономики. Не надо видеть мерзость там где ее нет, а если что видите - оденьте очки (или снимите розовые). Вариант дальнейших событий - А. Лукашенко сам, самостоятельно посетит Крым выбивая из под хохлов сплетни, что Путин привез президента Беларуси в Крым "принудительно"... Вы что - с мерзостью хохлов незнакомы?Серж Прологовглохни, полудурокWWalery"Полу..." мне кажется лучше... - чем как ты полный придурок! Хорошо усвоил? Согласен? Так то!Серж ПрологовИнтересно: какая "собственность" у Шестилаповщины в Крыму?WWaleryЭто твое "интересно" тебе очень надо - любознательнейший ты наш коллекционер!ВалентинаТам есть санатории, принадлежащие Беларуси, бызы отдыха.Серж ПрологовТебя не ебут - ногами не дергай.Серж ПрологовПравда "есть"? И после развала Союза они "есть"? А хохлы-то как смотрели на то что "в ИХ" Крыму была чужая собственность? И кто сказал что сегодня что-то "собственность Шестилаповщины"?Степан РотарьДа Путин уже устал от выкрутасов Луки,но пока ничего не может сделать.Надо было сдать его с потрохами в прошлом году,а с гейропой этот вопрос как то утрясли бы.Гейропа тоже не дурная,чтобы буром переть на Россию.Владимир КолесниковБеларусь поставляет электроэнергию потому, что Украина выбрала Белоруссию, а не Россию. Если бы Украина выбрала Россию, то электроэнергию стала бы поставлять Россия. В таком случае почему Белоруссии нельзя поставлять, если Украина выбрала ее, а не Россию, которая бы тоже готова была поставлять электроэнергию Украине, если бы последняя выбрала Россию? Выше куча троллей, уже много лет сочиняющая здесь о белорусах небылица старается из блохи выкроить голенище. )))) " Беларусь начала поставку электроэнергии на Украину в рамках договора об аварийной помощи. Об этом сообщило белорусское минэнерго. Поставки возобновились днем 2 ноября и должны завершиться вечером того же дня в объеме 500 мегаватт по запросу украинской стороны. Речи о долгосрочных коммерческих контрактах не идет, говорится в сообщении Минэнерго Беларуси. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" (украинский оператор магистральных ЛЭП) сообщил журналистам информагентств, что, помимо аварийной помощи от белорусской стороны, Киев ожидает помощь от Словакии в объеме 100 мегаватт в "Остров Бурштынской ТЭС", передает "Интерфакс". О причинах не сообщается. Ранее, 27 октября, стало известно, что НЭК "Укрэнерго" провело аукцион на выкуп мощностей межгосударственных сечений с Россией и Беларусью на ноябрь этого года, объем - 2200 мегаватт. Это была доступная мощность для импорта из России, которую в итоге перераспределили между восемью компаниями. В мае Украина запретила импортировать электроэнергию из России и Беларуси до конца октября. Решение приняла Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины по просьбе минэнерго. В украинском ведомстве заявляли, что не станут возобновлять импорт электроэнергии из России, так как в состоянии обеспечить себя мощностями, однако позднее стало известно, что запасов угля для генерации не хватает. В перспективе Киев рассчитывает отсоединиться и от российской, и от белорусской энергосистем и присоединиться к европейской".Владимир КолесниковВот соответствующая статья из Российской газеты: https://rg.ru/2021/11/02/belarus-nachala-avarijnye-postavki-elektroenergii-ukraine.htmlЮВЮрий ВоКонечно, Украина имеет право выбирать себе поставщиков энергии. Как независимое государство. Но не использовать своих граждан в качестве заложников, применяя принцип "назло мамке - уши себе отморожу". Россия - поставщик самой дешевой, по цене, энергии, газа и т.п. Отказываясь от этих поставок, Украина заведомо ставит свое население в тяжелое положение. Это не практично, не логично. Т.е. амбиции политической элиты Украины становятся выше интересов народа. Что же касается Белоруссии с ее поставками энергоносителей на Украину, то это был бы простой прагматизм, если бы не одно НО. Большая часть этих энергоносителей идет в Белоруссию из России. Т.е. Белоруссия "щедро делится" с Украиной российскими энергоносителями. А если учесть статус Белоруссии, как члена Союзного государства, то указанная "дележка" - это не просто предательство. Это наглое обворовывание своего партнера по Союзу. Ведь Белоруссия получает энергию по низким ценам, а продает по высоким. При этом объемы покупок энергии у России Белоруссия определяет перед Россией именно как то, что ей нужно для собственных нужд. А получается, раз еще и продает их Украине, что Белоруссия нагло обманывает своего союзника.Комментировать
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