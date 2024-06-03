Что нельзя делать жителям России 3 июня, чтобы милость не обошла стороной дом

В этот день церковь отмечает День Владимирской иконы Божьей Матери.3 июня - день, который для православных христиан имеет особенное значение, ведь в этот день отмечается День Владимирской иконы Божьей Матери.
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