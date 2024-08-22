Глава МО Польши Косиняк-Камыш ответил на претензии ФРГ по «Северным потокам»

Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш отверг претензии со стороны ФРГ о том, что Варшава не заинтересована в расследовании взрывов на «Северных потоках», поддержав призыв премьера Дональда Туска «извиниться и замолчать» заинтересованных в строительстве газопроводов.