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Глава МО Польши Косиняк-Камыш ответил на претензии ФРГ по «Северным потокам»

Глава МО Польши Косиняк-Камыш ответил на претензии ФРГ по «Северным потокам»

Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш отверг претензии со стороны ФРГ о том, что Варшава не заинтересована в расследовании взрывов на «Северных потоках», поддержав призыв премьера Дональда Туска «извиниться и замолчать» заинтересованных в строительстве газопроводов.

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