Системы памяти в мозгу управляют тягой к еде, что может повлиять на вес тела

Память может влиять на то, что и сколько мы едим. Исследовательская группа под руководством научного сотрудника Гийома де Лартига впервые определила систему памяти мозга, специфичную для пищевых продуктов, и её прямую роль в переедании и ожирении, вызванном диетой.