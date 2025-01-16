Системы памяти в мозгу управляют тягой к еде, что может повлиять на вес тела

Память может влиять на то, что и сколько мы едим. Исследовательская группа под руководством научного сотрудника Гийома де Лартига впервые определила систему памяти мозга, специфичную для пищевых продуктов, и её прямую роль в переедании и ожирении, вызванном диетой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии