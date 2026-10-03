Медведев: Россия и Иран обсуждают строительство ещё одной АЭС

Главное в тезисах: Тезис 1: Россия и Иран обсуждают строительство второй атомной электростанции на иранской территории, а также объектов малой атомной генерации — об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.