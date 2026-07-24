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Царьград

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США ввели санкции против сети иранского миллиардера Занджани

США ввели санкции против сети иранского миллиардера Занджани

США ввели санкции против сети иранского миллиардера Бабака Занджани. Под ограничения попали четыре физлица и девять компаний из Ирана, ОАЭ и Турции.

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