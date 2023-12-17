Российские учёные придумали, как замедлить старение

Учёные из Волгограда изучили микроэлементы в организме и научились контролировать те, что отвечают за старение © Ferra В Научном центре инновационных лекарственных средств (НЦИЛС) в России учёные смогли обнаружить метод, который может замедлить процесс старения.
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