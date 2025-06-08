Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Минобороны высказались о передаче Украине тел бойцов ВСУ

В Минобороны высказались о передаче Украине тел бойцов ВСУ

Инициатива по возвращению Украине 6 тыс. тел погибших солдат и офицеров ВСУ является сугубо гуманитарной акцией, а не политизированным решением, заявил представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Зорин.

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