В Минобороны высказались о передаче Украине тел бойцов ВСУ

Инициатива по возвращению Украине 6 тыс. тел погибших солдат и офицеров ВСУ является сугубо гуманитарной акцией, а не политизированным решением, заявил представитель российской переговорной группы, генерал-лейтенант Зорин.
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