В Кремле рассказали о задаче РФ после расширения НАТО

РФ приняла дополнительные меры по самозащите после вступления в состав альянса Швеции и Финляндии. Об этом сообщил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Коммерсантъ».
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