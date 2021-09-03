Очаг напряжённости: как ЕС планирует регулировать потоки беженцев из Афганистана

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил, что государства — члены сообщества будут принимать беженцев из Афганистана в индивидуальном порядке и на добровольной основе.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС заявил, что государства — члены сообщества будут принимать беженцев из Афганистана в индивидуальном порядке и на добровольной основе.
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