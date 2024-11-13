По данным известного инсайдера Джеффа Снейдера и СМИ, у Тома Круза уже есть планы на развитие франшизы «Миссия невыполнима», но в его планах нет… его самого! Если верить Снейдеру, Круз хочет отойти от франшизы и уступить место молодому поколению.
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