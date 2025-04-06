НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Алина Пеклецова: «Для меня было целью приехать первой и подтвердить звание Царицы горы. Пыталась сделать все так же, как в прошлом году»

Пеклецова выиграла масс-старт в гору в финале Кубка России в Кировске. «Я понимала, что отставание в общем зачете [от Терентьевой] отыграть не получится, но для меня было целью приехать первой и подтвердить свое звание Царицы горы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх